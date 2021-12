Osba e BTCA iniciam projeto 'Voltando aos Palcos' nesta sexta

Mesmo com todos os problemas causados com a pandemia do novo coronavírus, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), ambos corpos artísticos do Teatro Castro Alves (TCA), se uniram para a realização de seis espetáculos entre outubro e dezembro deste ano.

Na sexta-feira, 2, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Osba e BTCA apresentam “Entre a minha mão e a sua há mais que um abraço”, com transmissão ao vivo na TVE Bahia e no canal do TCA no YouTube.

Os espetáculos, que fazem parte do projeto 'Voltando aos Palcos', além de destacarem a música e a dança, refletem e evocam sentimentos individuais e coletivos sobre o período atual. Todos os espetáculos têm direção musical de Carlos Prazeres, diretor artístico e regente titular da Osba e direção geral de Wanderley Meira, diretor artístico do BTCA, a partir de criações dos bailarinos do BTCA.

O espetáculo, que parte de reflexões acerca dos valores humanos e propósitos de vida provocadas pelo isolamento social, é formado pelos músicos da Osba Eduardo Torres (piano) e Mário Soares (violino), com criação e interpretação de Jai Bispo e Luiza Meireles, do BTCA.

O projeto também vai contar, em outubro, com os espetáculos “Cria” (06/10) e “ Pés a Pés” (30/10). Em novembro, no dia 13/11 será apresentado diSfaRCes”. Já no dia 27/11, acontece o espetáculo “Atravessa o mar” e no dia 11/12 tem “Umbigo”.

adblock ativo