Os Melhores do Mundo retorna a Salvador com texto sarcástico

O grupo de Comédia Os Melhores do Mundo retorna com todo o seu repertório sarcástico para mais um espetáculo em Salvador nos dias 27, às 20h, e 28 de abril, às 21h, no Teatro Castro Alves (TCA). Dessa vez, o grupo apresenta o show Notícias Populares, que tem como uma de suas principais atrações o personagem Joseph Klimber, famoso na internet e na TV pelo bordão: "A vida é uma caixinha de surpresas...". Os ingressos variam de R$30 a R$100.

O espetáculo traz para o palco uma série de esquetes, que transforma em humor qualquer lance do nosso dia a dia. Fatos corriqueiros, histórias dramáticas, personalidades, entretenimento, política e tudo mais que couber num palco-jornal.

