'Os Javalis' inicia nova temporada para celebrar 10 anos em cartaz

O espetáculo "Os Javalis" inicia nova temporada para celebrar os 10 anos em cartaz. A montagem do Teatro NU será apresentada às quintas e sextas, do dia 2 a 24 de agosto, sempre às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Os ingressos, que são vendidos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Sympla.

A peça tem no elenco os atores Marcelo Praddo e Rui Manthur, com direção de Gil Vicente Tavares. A trama é narrada entre dois personagens: Homem A e Homem B. Eles estão em uma casa, escondendo-se dos javalis, que são metáforas para narrar temas políticos e questões sociais. Ao longo da história, os homens precisam aprender a conviver e confiar um no outro.

Premiações

O diretor de "Os Javalis" recebeu os prêmios do Braskem de Teatro pela direção de "Pássaros de Copacabana" e pelo espetáculo "Um Vânia". Já Marcelo Praddo recebeu o prêmio de melhor ator por "Pássaros de Copacabana". "Os Javalis" também recebeu em 2018 um prêmio no Festival de Teatro da Caatinga.

