"Os Impostores" estreia no Centro Cultural Ensaio

O espetáculo "Os Impostores" será apresentado nesta sexta-feira, 7, e no sábado, 8, no Centro Cultural Ensaio. Com texto e direção de Fernando Lira, os atores cearences Ela Nascimento e Henrique Bezerra se revezam em cena em quatro papeis na peça, que gira em torno de um assassinato em que todos são suspeitos, até mesmo a vítima.

