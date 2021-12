Os Homens que Amam demais inicia temporada no Cine Cena

O espetáculo 'Os Homens que Amam demais' segue em cartaz todas as sextas e sábados de setembro, no Teatro Cine Cena Unijorge, sempre às 20h. A entrada custa R$30 (Inteira). A montagem tem formato de um recital musicado e aborda a questão das relações afetivas, através de textos filosóficos e a produção musical denominada brega das décadas de 60 e 70.



Em cena, os atores Caíca Alves e Daniel Becker, interpretam o mesmo personagem, num jogo de espelhos que questiona a adaptabilidade humana a este tipo de contrato - A relação. É o diálogo entre a luz e a sombra, a razão e a emoção.



Sem intenção de revelar nenhuma verdade, a peça apenas oferece textos e situações que caracterizam a trajetória amorosa, buscando criar, também, com a plateia o mesmo jogo de espelhos que envolve o personagem no palco.

adblock ativo