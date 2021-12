Ópera Carmen demonstra o talento dos cantores e músicos

Em terra de culto ao axé e ao pagode e proliferação de espetáculos de stand up comedy, a recepção do público à estreia da ópera Carmen, texto clássico do compositor francês Georges Bizet, não poderia ser melhor: os aplausos calorosos no final da apresentação demonstraram que a montagem agradou.

E mais: que há, sim, público ávido na capital baiana para assistir encenações de composições dramáticas em que se combinam música instrumental e canto (o que falta são ações constantes de patrocínio, tanto por parte do Estado, quanto da iniciativa privada, a este tipo de manifestação artística).

A maioria da plateia, formado por pessoas de todas as idades, inclusive crianças, acompanhou, com interesse, a história da cigana sedutora, ainda que o tempo de duração da montagem seja de 3h30 e se utilize o recurso de legendas, já que os intérpretes cantam em francês.



Atuações

A ópera, que foi escolhida para celebrar os 30 anos da Associação Lírica da Bahia (Alba) e da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), ainda pode ser conferida, neste sábado, 15, e segunda, 17, às 20 horas e domingo, 16, às 18 horas na sala principal do Teatro Castro Alves.

Cenicamente bem executada, a ópera mostrou o talento de grandes nomes do canto lírico. Na estreia, a mezzo-soprano, a francesa Aurhelia Varak, interpretou Carmen, com bela voz e personalidade, muito embora, para padrões latinos, o imaginário da personagem não correspondeu, no que se refere ao quesito da sensualidade.

O tenor pernambucano Max Jota faz o soldado Don José, que abandona sua vida decente por amor à cigana volúvel. Além de canto potente, se destacou pela interpretação vigorosa, visceral, orgânica. Um grande talento.

E muitas palmas para a soprano Rosana Schiavi, que faz o papel de Micaela, a camponesa apaixonada por José. Embora em papel menor, ela não ficou a dever em nada a Carmen e mostrou grande potencial vocal. Sebastião Teixeira, que faz o toureiro Escamillo, também provou talento, em construção muito carismática.

Acertos e falhas

Mas impecável mesmo foi a Or orquestra Sinfônica da Bahia, regida com maestria por Pino Onnis. O Coro Infantil da Neojiba fez bonito e encantou com a apresentação brejeira de meninos e meninas. Bela a cena em que eles cantam ao lado dos soldados, marchando.

O Coro da Associação Lírica da Bahia cumpriu sua função, mas o Balé da Escola de Dança, Arte e Cultura Espanhola (Edace), que tem à frente a bailarina e coreógrafa Tina Leiro, ficou a desejar. Se esperava mais das dançarinas, que tiveram atuação morna e sem sal. Os dançarinos, mostraram mais vivacidade.

Quatro atos

A peça tem quatro anos. O primeiro, intitulado Uma Praça em Sevilha, serve para apresentação dos personagens e é muito bem cuidado. No momento em que Carmen canta uma habanera, demonstra sua personalidade livre de amarras: "O amor é um pássaro rebelde que ninguém pode aprisionar..." ou "O amor é filho da Boemia, ele jamais se sujeita às leis"... É quando aparece Don José, ainda íntegro e Micaela, a camponesa. Termina quando Carmen, que deveria ser presa, foge.

O segundo ato, intitulado A Taberna de Lillas Pastia, mostra Carmen na taverna com os contrabandistas. É quando parece o famoso toureiro chamado Escamillo, seduzido pela beleza da cigana, que está esperando Don José. Ele entoa a célebre ária Canção do Toreador.



O terceiro ato é monótono. Carmen e os contrabandistas estão em um desfiladeiro. As personagens mulheres que fazem jogo de cartas pecam porque estão estáticas. No meio de tanta gente, o público não consegue identificar quem canta, o que é inconcebível em termos de ópera, que exigem gestos grandiosos. O quarto ato apresenta a morte de Carmen.

O cenário de Raúl Belém Machado é bonito e nos transporta para a Espanha do século 19. O figurino de Alfredo Beirão traduz pesquisa, mas teria melhor efeito visual se equilibrasse mais as cores frias com as quentes. Por fim, vale registrar a bela concepção e direção de Francisco Mayrink e a direção de cena de Elisa Mendes.

