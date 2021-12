Oficina gratuita de comicidade feminina inscreve até dia 30

Seguem até 30 de outubro as inscrições gratuitas para a oficina "Da Graça ao Riso: Oficina de Comicidade Feminina", que acontece na Caixa Cultural Salvador de 3 a 6 de novembro. São oferecidas 20 vagas.

A atividade - ministrada pela atriz e palhaça Mariana Rabelo e pela artista plástica e arte-educadora Sandra Oliveira - é voltada para mulheres, sejam elas artistas profissionais ou amadoras. A proposta é reunir representantes das áreas de educação, saúde, comunicação, cultura e serviço social, interessadas na palhaçaria, na comicidade feminina e suas especificidades.

Para se inscrever, é preciso enviar carta de intenção e currículo com dados pessoais para o e-mail comicidadefeminina@gmail.com.

A oficina acontece de terça a sexta-feira. No último dia de atividades, as palhaças sairão da Caixa Cultural em direção à Praça da Piedade, para interagir com as pessoas. Mais informações pelo pelo telefone (71) 3421-4200.

