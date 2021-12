'O Último Capítulo' volta a cartaz na Sala do Coro

O espetáculo 'O Último Capítulo' volta a cartaz para curta temporada nos dias 4, 11 e 18 de setembro, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A apresentação contempla a campanha nacional 'Setembro Amarelo'.

O projeto irá realizar diariamente o bate-papo 'Tem Psicoterapeuta na Plateia', que conta com dois profissionais da área de psicologia e abordam sobre o assunto presente no espetáculo: o suicídio. Esta ação conta com apoio do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Núcleo de Estudo e Prevenção ao Suicídio (NEPS) e da Associação Brasileira de Estudo e Prevenção ao Suicídio (ABEPS).

'O Último Capítulo' é guiado pelo narrador-suicida Matias Deodato. Bacharel em Direito, Matias se afirma como “um grande caipora, o mais caipora de todos os homens”, sente-se um azarado e acredita que acumulou na vida uma sequência de más situações que o levaram a essa decisão. Assim, ele decide montar uma peça teatral visando apresentar seu último dia, compartilhando com os espectadores as histórias e pensamentos.

Os ingressos custam a partir de R$ 15 e podem ser adquiridos através da plataforma Ingresso Rápido.

