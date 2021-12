"O TVV passa por mudança radical", diz Márcio Meirelles

Diretor teatral, cenógrafo, figurinista e ex-secretário da Cultura, Márcio Meirelles, 58 anos, se vê, aos 41 anos de carreira, diante de um novo desafio: a consolidação da Universidade Livre do Teatro Vila Velha (ULTVV), lançada na última sexta-feira como uma nova forma de pensar a formação teatral. O projeto, segundo Meirelles, reflete um momento em que o Teatro Vila Velha, cuja revitalização ele coordenou nos anos 1990, passa por uma transformação radical. Na entrevista, o diretor detalha mais a ULTVV, que define como "um espaço de troca sempre constante de conhecimento". Tudo isso às vésperas de viajar para Portugal, onde vai dirigir, na cidade de Viseu, com profissionais portugueses e de Cabo Verde, uma peça que trata do mito de Peter Pan. Meirelles fala ainda sobre a cena local, política cultural e projetos como a montagem de Frankenstein, entre outros assuntos.

A Universidade Livre do Teatro Vila Velha (ULTVV) foi lançada no último dia 1º. Poderia me falar deste projeto?

O Teatro Vila Velha está passando por uma transformação radical. A Universidade Livre do Teatro Vila Velha (ULTV) é uma comunidade multidisciplinar, que surge com a necessidade de repensar a sociedade, o teatro. Diferente de outras universidades, se propõe não só à reflexão, mas à ação, dando resposta a um teatro que encontra dificuldades para conservar seu público. Será um espaço de troca sempre constante de conhecimento. Não terá professores, alunos, departamentos... Vamos trabalhar com dramaturgia, cenografia, iluminação, figurino, percussão, voz, corpo, tecnologia. Não há obrigação. O que nos interessa é o compromisso.

Mas como será o modelo de gestão?

Não temos um modelo pronto. A universidade será construída com as pessoas que estiverem interessadas na sua construção. Tudo será definido durante o processo de reflexão sobre o teatro, o mundo, a economia, etc. No final de três anos, dependendo do resultado, as pessoas terão um certificado que dá direito ao registro na DRT (Delegacia Regional do Trabalho).



O teatro antes refletia melhor os problemas da sociedade?

Durante a realização do Fórum Shakespeare [evento realizado no Teatro Vila Velha de 18 a 24 de fevereiro, fruto de intercâmbio artístico e educativo entre o Brasil e o Reino Unido] pudemos perceber que o teatro tinha um lugar central e discutia a sociedade. As pessoas iam ao teatro para serem protagonistas de debates. Isto foi se perdendo. O teatro, hoje, não dialoga com os novos meios de comunicação.

Você tem trazido, inclusive, convidados para a discussão com os artistas?

O professor da Escola de Administração da Ufba, Marcus Alban, teve um encontro com os participantes da Universidade Livre de Teatro Vila Velha (ULTVV) para discutir, entre outras temas, questões de economia. O grupo também se reuniu com o diretor teatral argentino Martin Domecq. Vários profissionais baianos estão envolvidos nestes encontros.

Você viaja para Portugal amanhã para dirigir um novo espetáculo, não é verdade? De que se trata a nova montagem?

Vou passar um mês em Viseu [a terceira maior e mais populosa cidade do centro de Portugal, capital do Distrito de Viseu]. Vou dirigir uma peça que trata o mito de Peter Pan. Trata-se de um projeto triangular que envolve as cidades de Salvador, Cabo Verde e Viseu. Além de mim, participam os diretores Graemme Pulyn (Portugal) e João Branco (Cabo Verde). Cada um vai dirigir uma montagem com o mesmo tema.

Peter Pan trata do mito da pessoa que não quer crescer...

Sim, mas tem muito mais coisas envolvidas, além da dificuldade de tornar-se adulto. Há, por exemplo, uma relação espetacular entre Londres e A Terra do Nunca.

E sobre a peça Frankenstein, que você vai dirigir com atores baianos, quando irá estrear?

A previsão é de que seja em janeiro de 2014. Já teve um workshop para escolha de atores, mas ainda não sei quem ficará até o final. Após Drácula, Frankenstein, da autora Mary Shelley, é a segunda peça da trilogia dos monstros, que será encerrada com a adaptação de O Médico e o Monstro. Mas tenho mais novidade: no próximo ano também pensamos em trabalhar com Shakespeare. Só não definimos ainda que peça vamos fazer do bardo inglês. Precisamos pensar qual a peça de Shakespeare que tem mais a ver com este momento que vivemos.

O cineasta norte-americano Spike Lee esteve no Teatro Vila Velha conversando com você e o Bando de Teatro Olodum, colhendo depoimentos para seu novo documentário, Go, Brazil Go.



O Bando foi um dos selecionados para a entrevista por ser um grupo de teatro e de teatro negro. Pelas questões étnica e estética. Ele ficou impressionado com a questão de como nós nos construímos negros. Como eu, com o Bando, me construí negro. Como aprendi com o Bando a me construir negro. Sim, porque no Brasil, com a questão da miscigenação, que é diferente dos EUA, temos que nos construir negros. E ele ouviu esta mesma opinião por parte de Zebrinha e Juliana Ribeiro.

Como você vê a cena local?

Vejo sempre de maneira propositiva. A questão é que o teatro tem o mito da pessoa física e há outras formas narrativas, como a de Bença [peça do Bando de Teatro Olodum], por exemplo. Tem muitas pessoas já pesquisando isto.



E como analisa a atual política cultural?

Muitas coisas que comecei a construir deram frutos. Outras coisas precisam ser repensadas e isto está sendo feito. Acho legal o projeto da Fundação Cultural de abrir espaço no Festival de Curitiba para a mostra do teatro baiano [as setes peças foram escolhidos pelo ator Wagner moura entre 28 selecionados para compor um kit de divulgação do Estado]. Já o Verão Cênico eu questiono, porque é uma interferência na economia dos teatros. Cria o hábito no público de que teatro não precisa ser pago. As pessoas pagam para ter TV a cabo, para shows, para os estádios de futebol. Por que teatro tem que ser de graça?

Você pensa em voltar a ter uma nova experiência como gestor público, na área de política cultural?

Não, não penso. Já dei minha contribuição duas vezes. Tanto como diretor do Teatro Castro Alves, durante o governo de Waldir Pires, como recentemente, como secretário de Cultura. Minha gestão foi resultado de um trabalho de equipe.

O Teatro Vila Velha fez a seleção de projetos para residência no Vila. Poderia falar mais sobre isto?



Os projetos são na área de teatro, música, multilinguagem e dança. Entre eles, a Associação Civil Oficina de Composição (OCA), o Ateliê Voador Cia de Teatro e a Cena Queer. Dos 35 projetos inscritos, 21 foram selecionados para a segunda etapa, que começa hoje.

