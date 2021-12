O Teatro Musical no Brasil será tema de debate nesta terça-feira

Um bate-papo que resgata o conceito de café filosófico, com a presença de personalidades importantes de várias esferas para debater temas como arte, política, cultura e educação, é o conceito do projeto “Café com Cultura”, que chega a sua terceira edição nesta terça-feira, 8, a partir das 19h no Teatro Jorge Amado, localizado na Pituba.

O diretor, roteirista e compositor pernambucano João Falcão será o convidado dessa edição e falará sobre o “Teatro Musical no Brasil”. João foi responsável por descobrir atores baianos como Wagner Moura, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta, além de já ter trabalhado na televisão dirigindo e elaborando trilhas sonoras para séries e filmes como A Comédia da Vida Privada, O Auto da Compadecida e Lisbela e o Prisioneiro. Atualmente o pernambucano comanda um núcleo de produção de musicais em Salvador.

Realizado pelos alunos de Produção Cultural do Teatro Escola, o evento será mediado pelo ator Felipe Velozo e contará com a participação da cantora e compositora sergipana, Lari Lima. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro pelo valor de R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).

