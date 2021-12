"O teatro é a melhor forma de se aprender", diz Karina Ramil

Karina Ramil tem 25 anos e é a Clara da comédia juvenil #broncadequê", com texto de Rogério Blat e direção de Ernesto Piccolo. A peça está no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. A história gira em torno da vida de quatro amigos: Clara (Karina Ramil), que é uma estudante de psicologia; a amiga dela, Nick (Lorena Comparato), que tem problemas pois seus pais são hippies; o Lupi (Renato Góes), que gosta de lidar com informática e Jorge (Theo Nogueira), que largou a faculdade de Belas Artes para se formar em publicidade.

Os quatro amigos conhecem Guilherme (Pedro Baião), que tem Síndrome de Down e esse encontro vai mudar a vida dos jovens. Karina Ramil atuou nas peças O Bravo Soldado Schweik, de Bernardo Jablonski e Peer Gynt, de Guida Viana. Participou das novelas A Favorita e Fina Estampa, da TV Globo. Foi eleita melhor atriz por dois anos consecutivos no Festu - Festival de Teatro Universitário do Rio de Janeiro. Ano passado, recebeu o prêmio Zilka Salaberry de melhor atriz de teatro infantil. Aqui, a atriz gentilmente concedeu a entrevista ao Jornal A TARDE antes do ensaio da peça que estreou no dia 19 de junho.

Fale sobre a peça #broncadequê?.

A peça é um grande presente para todos nós. Isso porque a gente está trabalhando com o Pedro, que é portador da Síndrome de Down. Acho que todos nós acreditamos muito no discurso que a gente está tendo e está querendo dizer para todo o mundo; que estamos num momento que a sociedade está se questionando sobre tantos temas e discutindo sobre os portadores da Síndrome de Down. E outras características que a gente acaba tendo visões precipitadas e tratando eles como desiguais. Por exemplo, o Pedro é um cara incrível.

E acredito que muitas pessoas só pelo fato de olharem para ele, já o julgam, e não dão uma oportunidade de ver que pessoa maravilhosa ele é. A peça #broncadequê? fala sobre isso, sobre esses amigos que conhecem esse cara que é o Guilherme (Pedro Baião), que tem Síndrome de Down. Ele prova para essas pessoas que tem seus

próprios preconceitos e seus próprios problemas, e como a vida é muito maior do que aquilo. E, como os seus primeiros julgamentos, primeiras impressões podem estar erradas.

O que o teatro significa para você?

Teatro é a minha vida (risos). Eu acredito que através da arte a gente consegue dizer coisas muito importantes. Nossa maneira de colocar coisas pontuais, fazer nossa mudança. É um momento de entretenimento e também de diálogo, de ensinamentos, de reflexões. O teatro, para mim, é a melhor forma de se aprender.

Como foi o início da sua carreira?

Comecei no Tabladinho quando tinha 7 anos. Fiz 13 anos de Tablado. Sou formada na Cândido Mendes em Artes Cênicas. Fiz cursos na Laura Alvim, ao longo da minha vida, até mesmo com o Neco (Ernesto Piccolo). Ganhei o prêmio Zilka Salaberry de teatro infantil. Escrevo também.

