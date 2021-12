O Sumiço da Santa entra em cartaz no Teatro Acbeu

Pela primeira vez no País, O Sumiço da Santa, obra do escritor baiano Jorge Amado, publicada em 1988, ganha versão para o teatro. A iniciativa é do diretor Fernando Guerreiro, que se integra às comemorações do centenário do autor baiano. "Na verdade, o livro nunca foi adaptado para o teatro, cinema ou TV", afirma o encenador, que dirige a montagem que estreia amanhã, às 20 horas, no Teatro Acbeu (Corredor da Vitória).

O espaço cultural, que estava fechado desde 2010 para reforma, abre excepcionalmente nesta temporada para abrigar a peça, que fica em cartaz de sexta a domingo, no mesmo horário, até 2 de dezembro.

Intolerância O enredo relata os transtornos pelos quais passa a cidade de Salvador, depois do sumiço de uma imagem de Santa Bárbara, vinda de Santo Amaro para uma exposição de arte sacra. "A trama é muito interessante e trata de um tema importante, que é o respeito à diversidade religiosa. A história se passa durante a ditadura militar e aborda, além da intolerância religiosa, a política e o racismo, assunto que destaco pela primeira vez no teatro", afirma o diretor, que recebeu o convite para montar a obra de Amado por parte de familiares do escritor.

"Escolhi esta obra porque é um dos últimos livros de Jorge, menos conhecido do grande público", complementa Guerreiro, um dos mais importantes diretores do teatro baiano, 35 anos de bem-sucedida carreira.

Sem folclorização Quem espera uma visão folclorizada da Bahia, vai perder tempo. Guerreiro opta por cenário expressionista para contar a história de uma mulher católica fervorosa, que julga o candomblé o centro da perdição, e os seus conflitos com a sobrinha, atriz. Os recursos, da ordem de R$ 320 mil, vieram da Chesf, por meio do Faz Cultura, e da Embasa, pela Lei Rouanet.

A peça, ambientada em Salvador na década de 1970, também enfatiza o desenvolvimento urbano, tema incomum na obra de Amado, que reflete os conflitos entre a tradição e a modernidade. A adaptação foi feita inicialmente por Gil Vicente Tavares e teve a versão final assinada por Claudio Simões. "Resgatei, durante a adaptação, nomes como Dona Canô, a atriz Nilda Spencer, que estavam no romance, além de homenagear os diretores Jesus Chediac e Hebe Alves, presentes no universo da efervescente Escola de Teatro, que é referida no romance", ressalta Claudio.

No elenco estão Andrea Elia, Ana Cecília Costa (da novela Cordel Encantado), que volta aos palcos baianos depois de 20 anos, Ângelo Flavio, Marcelo Praddo, Agnaldo Lopes, Marinho Gonçalves, Victor Kizza, Denise Correia, Mariana Borges e Deilton José, Dado Ferreira, Mariana Passos e Laís Lopes.



Acbeu A superintendente da Associação Cultural Brasil Estados Unidos (Acbeu), Athiná Leite, informa que o teatro abriu provisoriamente em homenagem às comemorações do centenário de Jorge Amado. "Após a peça, daremos continuidade aos projetos de reforma e ampliação da área cultural", frisa.

adblock ativo