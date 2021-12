"O Que o Mordomo Viu" com Falabella estreia nesta quarta

O espetáculo "O Que o Mordomo Viu", com Miguel Falabella, Arlete Salles, Marcelo Picch, Alessandra Verney, Ubiracy Brasil e Magno Bandarz, chega a Salvador. Trata-se de uma boa oportunidade para nativos e turistas conferir texto do dramaturgo inglês Joe Orton (1933-1967), considerado um ícone dos anos 60.

A montagem, que está em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio, de amanhã a sábado, às 21 horas, é uma farsa com enredo tortuoso, que discute sexualidade, traição, poder e corrupção com muito humor.

O autor inglês, que era homossexual e morreu assassinado pelo amante, não poupava criticas aos valores e comportamentos sociais. Foi considerado um dos dramaturgos mais criativos do século 20.

Melhor texto

"Esse, para mim, é o melhor texto de Joe Orton. Escolhi para dirigir esta obra justamente pelo conjunto: a irreverência do autor, o humor, o enredo...", afirma Miguel Falabella, que além de atuar, assina direção e versão brasileira da obra.

"Todas as três atividades me completam. Assim eu consigo ter mais propriedade no trabalho que estou fazendo", complementa o artista, sem dúvida, um dos grandes nomes do teatro nacional.

O espetáculo original, que estreou no Queen's Theatre em Londres em 1969 , narra a história de um psiquiatra (Falabella) que é flagrado por sua mulher (Arlete Salles ) durante uma atitude suspeita com a secretária (Alessandra Verney).

Sucessão de erros

Na trama, a secretária, despida, se esconde em um reservado, detonando, a partir daí, uma sucessão de erros, pois sua esposa também está escondendo algo: a promessa de um cargo de secretário a um homem (Magno Bandarz), por quem ela está sendo chantageada.

Falabella disse que seu maior desafio neste espetáculo foi o tempo. "Nós montamos essa peça praticamente em um mês". Ele, que antes contracenava com Marisa Orth no papel que hoje é de Arlete Salles, fala das duas intérpretes.

"São duas atrizes maravilhosas. A Arlete é muito disciplinada, e a Marisa consegue ter uma percepção muito rápida das personagens que ela faz".

A atriz Arlete Salles também fala de seu desafio pessoal. Ela conta que teve que se ausentar por um período da cena, e o retorno lhe deixou um pouco apreensiva.

"A parte mais difícil foi entrar no ritmo e na pulsação da peça com os meus colegas. Mas agora já estamos todos afiados", garante a atriz, que brilha também na TV e cinema.

Construção da personagem

Arlete diz que Mirta, sua personagem, é muito interessante e muito engraçada e que se diverte fazendo essa peça. Sobre como construiu o papel, Arlete afirma categórica: "Eu sou uma atriz que estuda muito o texto antes de tudo. Eu procuro observar quais as características da personagem e, a partir daí, vou compondo e apresentando tudo que consigo absorver sobre ela", frisa.

Os dois artistas estão envolvidos com outros projetos. Falabella, que diz que ficou chocado com a polêmica sobre o seriado "Sexos e As Nega" - "Eu tenho um respeito enorme pelo ser humano, independente de qualquer coisa" -,destaca que "Pé na Cova" retorna em 2015.

Já Arlete volta na próxima novela de Gilberto Braga para a TV. Ela não quer enveredar pela dramaturgia. "O meu maior prazer é exercer o meu ofício, que é ser atriz", finaliza.

adblock ativo