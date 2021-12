"O que de Você Ficou em Mim" volta a cartaz no fim de semana

A Outra Companhia de Teatro (Mar Me Quer e Remendo Remendó), que comemora dez anos de atividade artística, volta à cena com o espetáculo "O que de Você ficou em Mim", direção de Thiago Romero.

A montagem, que reflete sobre as memórias do grupo, será apresentada sempre às sextas e sábados, às 20 horas até o proximo dia 19, na Casa d'A Outra, localizada no Politeama.



De acordo com Roquildes Junior "o espetáculo propõe uma reflexão sobre o fazer artístico, as motivações, as angústias, os conflitos sociais e familiares que envolvem a decisão de ser artista".

Experiência de vida

Em O que de Você ficou em Mim são expostas experiências vivenciadas pelos atores da Cia, que envolve questões delicadas. Entre elas, as crises financeiras, os conflitos e as perdas familiares, além da saída da cidade natal para realizar o sonho na capital, o casamento almejado e o trauma de fim do namoro.



Assinam o texto Luiz Antônio Jr., integrante do grupo baiano, e o performer e diretor Thiago Romero, integrante do grupo Teatro da Queda.

Movimento Poli-Te-Ama

A Cia lançou o Movimento Poli-Te-Ama, visando a revitalização do bairro, que nos últimos anos perdeu muito do seu glamour e hoje reúne uma população desassistida.

A ideia é que o movimento promova sempre ações culturais na área, o que irá movimentar o local e o entorno.

