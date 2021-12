O Pequeno Imperador ganha versão baiana

A história verídica do imperador que assumiu a China ainda criança já foi contada no cinema e no teatro por diversas companhias. Domingo, às 16 horas, o Espaço Xisto Bahia recebe a estreia de uma versão infantojuvenil da fábula, O Pequeno Imperador.

A montagem baiana para o texto do paulistano Atilio Bari conta com realização da Start - Estudio de Arte e direção de Lucas Sicupira, diretor e ator, mais conhecido pelo personagem Vicentino, da dupla de humoristas Jair e Vicentino.

Na história, o imperador é surpreendido pelo canto de um pássaro raro, que muda de cor. Por ambição e egoísmo, o líder manda aprisioná-lo em uma gaiola. Privada de liberdade, a ave perde suas habilidades.

Mas não é apenas o pássaro que muda. O país inteiro fica mais triste, cinza, menos produtivo. Além disso, o pequeno imperador passa a ter sonhos estranhos.

Toda essa trama convoca o espectador a refletir sobre a importância de temas como liberdade, tolerância, respeito, paz e amizade. "O texto é muito lindo, cheio de imagens belíssimas, por isso escolhemos montá-lo", explica Sicupira.

Para o ator e diretor, a montagem se dirige a crianças de diferentes faixas etárias. "Os pequenos se encantam com os efeitos especiais, a magia. Os maiores, a partir de 6, 7 anos de idade, começam a entender a mensagem e aprender com o espetáculo".

Lucas Sicupira também é responsável pela concepção de cenário e figurino do espetáculo. "Sem patrocínio, a gente teve que acumular funções: correr, bater escanteio e cabecear a bola pro gol", brinca ele, que trabalha há 18 anos com teatro em escolas.

O elenco de O Pequeno Imperador conta com atores adultos que já fizeram aulas com Sicupira e duas crianças que participam de seus cursos atualmente. "Todos têm muito da linguagem que gosto de trabalhar".

adblock ativo