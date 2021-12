"O Hipnotizador de Jacarés" tem duas encenações em Salvador

Em comemoração aos 10 anos de exibição pelo País, a peça infantil "O Hipnotizador de Jacarés" fará duas apresentações em Salvador. A primeira vai acontecer nesta quinta-feira, 18, às 10h e 15h no Parque do Pituaçu. Já na sexta-feira, 19, a apresentação será às 10h e 15h no Imbuí. Ambos com entrada franca.

Durante a encenação, os palhaços Serragem, Farinha e Farofa "hipnotizam" um jacaré do papo amarelo. Enquanto supostamente amarram e prendem o bicho numa caixa, acontecem inesperadas e divertidas situações. Com estes ingredientes, os talentosos e experientes artistas têm os elementos de que precisam para garantir uma hora de pura diversão e encantamento.

