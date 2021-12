O "Circo de Só Ler" no Domingo no TCA

O musical infantil "Circo de Só Ler" é a atração de outubro do projeto Domingo no TCA. A apresentação do espetáculo acontecerá no próximo domingo, 4, às 11 horas, no Teatro Castro Alves (TCA), com ingressos a R$ 1 e R$ 0,50.



Criado pelo professor e compositor Gerson Guimarães, "O Circo de Só Ler" ganhou o Prêmio Braskem de Teatro 2014 na categoria Melhor Espetáculo Infantojuvenil. O espetáculo conta a história de um menino que vivia solto a brincar por aí, que gostava de ver TV e de jogar no computador, mas que não sabia ler. Com a chegada deste circo diferente na sua cidade, ele descobre que precisa dar asas à sua imaginação.

adblock ativo