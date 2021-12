O Casamento do Palhaço, com João Lima, estreia sexta

O diretor, ator, palhaço, dramaturgo e roteirista João Lima, conhecido do grande público por espetáculos premiados como O Sapato do Meu Tio (direção), O Nariz do Poeta (roteiro e direção), História de Uma Caixola (direção), Os Iks (como ator), e O Circo do Homem Só (como palhaço) volta à cena.

Trata-se da comédia romântica O Casamento do Palhaço, que utiliza técnicas circenses, incluindo a arte do clown, para narrar a história de um palhaço e mágico que no dia do seu casamento é abandonado pela noiva.

A estreia acontece n esta sexta-feira e o espetáculo fica em cartaz durante o mês de julho no Sesc Senac Pelourinho, com apresentações às sextas e sábados, sempre às 20h. Em agosto, de 7 a 30, O Casamento do Palhaço será apresentado no Espaço Xisto Bahia (Biblioteca Pública dos Barris), sexta, 3, e sábado, 4, às 20 horas, e domingo, 5, às 19 horas.



Interatividade

De acordo com Lima, O Casamento do Palhaço é um espetáculo do Núcleo Circo Único, criado por ele no ano de 2001 para difundir a arte da palhaçaria.

"A peça, que é ambientada em um apartamento (a cenografia traz ao palco uma mesa, duas cadeiras e um chapeleiro) conta a história do palhaço que no momento mais importante de sua vida é deixado por seu grande amor. O público tem participação nesta história pois a segunda noiva que ele arruma está na plateia", entrega.

João Lima afirma que o palhaço Tiziu será também abandonado por esta noiva, acrescentando que a montagem, que dura 50 minutos, traz a estética do palhaço permeada com números de mágicas.

A montagem, com direção de Teófanes Silveira, vai além de números clássicos e esquetes convencionais. "Este solo nasceu em prol da continuidade de pesquisas e práticas que buscam desenvolver uma dramaturgia mais complexa dentro da palhaçaria", ressalta Lima, 48, que atua no teatro há 25 anos. E dá vida ao palhaço Tiziu há 17 anos.

Trajetória

Para celebrar os 25 anos, João Lima pretende, ainda este ano, fazer um novo espetáculo com recorte de seus trabalhos. É aguardar, pois a trajetória do artista é digna de aplausos. (Concomitante ao Teatro, João participou da criação da Cooperativa Baiana de Teatro, da qual foi presidente de 2004 a 2008).

Com o grupo Via Palco, entre outros, dirigiu Meu Quintal (2003), O Nariz do Poeta (vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2005, na categoria Melhor Espetáculo Adulto pelo Júri Popular) e Dia de Circo (2008).

Fazem parte do repertório do Núcleo Circo Único, O Circo de Um Homem Só, Picadeiro Andante e O Casamento do Palhaço. Lima ainda dirigiu show musicais de artistas como Margareth Menezes (2007) e Matheus Aleluia (2010)

