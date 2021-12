O Auto do Boi de Mamão mistura tradições da cultura popular

Em tempos de Copa do Mundo, brasileiros e estrangeiros que estão em Salvador podem assistir a um espetáculo que se inspira em tradições e heranças culturais açorianas e brasileiras.

Trata-se de "O Auto do Boi de Mamão", montagem de rua, produção da premiada Cia Teatral EmCena, de Santa Catarina. A Cia foi convocado pelo Ministério da Cultura para se apresentar em uma das cidades-sede da Copa do Mundo.



A peça, que conta, através de histórias do folclore catarinense a fantástica saga de um boi, será apresentada sábado e domingo, às 10 e 16 horas, e segunda, às 10 horas, na área externa do Espaço Cultural Barroquinha (Praça Castro Alves), com entrada franca.



"É a primeira vez que nos apresentamos na capital baiana e estamos felizes em poder trocar experiências com os artistas locais", afirma a diretora, Esther Cristina Rodrigues.

Bonecos



Ela informa que o espetáculo, no qual os atores cantam, dançam e interpretam, também propõe difundir contos populares do catarinense Franklin Cascaes, pesquisador da cultura açoriana.



Em cena, crianças e adultos também poderão se divertir com a performance de seis bonecos.



A trama mostra o casal Catarina e Matheus. A mulher grávida deseja a língua do boi do patrão. Para evitar problemas, o boi é chamado para dançar para que Catarina desista da ideia de matar o animal. A mulher continua com o desejo. Para saber como a história termina, só assistindo a montagem, que dura apenas 40 minutos.



Esther diz que "este espetáculo, pautada no jeito de falar do povo litorâneo do estado de Santa Catarina, pode ser apreciado por pessoas de todas as idades".



Nossa Senhora



Nas referências aos contos populares, há a história de Nossa Senhora, que deseja atravessar o mar e pergunta ao peixe Linguado se ele sabia se a maré iria encher ou vazar. Como este respondeu mal, tem a boca torta. Já um siri, que se ofereceu para ajudar a mãe de Deus, traz em baixo relevo a figura de uma senhora segurando os lados da saia, para não molhá-la.



Em 2009, o espetáculo foi premiado no Edital Elisabete Anderle, de Incentivo à Cultura, do Governo e Fundação Cultural do Estado de Santa Catarina.

adblock ativo