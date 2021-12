'O Animal na Sala entra' inicia temporada com preço popular

O espetáculo 'O Animal na Sala Entra' inicia a temporada de apresentações do Teatro Jorge Amado, em Salvador, na próxima quinta-feira, 31, às 20h.

Durante a apresentação, teatro, dança e circo se fundem para contar a relação do homem com o meio em vários momentos da sua evolução, tendo como centro da cena é uma grande árvore construída com ferro e objetos reutilizados.

O espetáculo, dirigido por Renata Melo, tem trilha sonora composta por Claudia Dorei, que busca mesclar uma base contemporânea a sons "primitivos" - flautas, água, percussão, cantos tribais. Os ingressos a preços populares custam R$ 20,00 (Inteira) e R$ 10,00 (Meia) e podem ser adquiridos no local.

