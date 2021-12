Nanini faz papel de palestrante em monólogo

O ator Marco Nanini, reconhecido pelos trabalhos no teatro, cinema e televisão, apresenta em Salvador o segundo solo de sua carreira, A arte e a maneira de abordar seu chefe para pedir um aumento, texto do francês Georges Perec (1936-1982), levado pela primeira vez aos palcos nacionais.

A montagem, que celebra os 25 anos de parceria do ator com o diretor Guel Arraes, será apresentada no Teatro Sesc Casa do Comércio, nesta sexta, 27, e sábado, 28, às 20 horas.

"O personagem é um palestrante. O texto do espetáculo é baseado em um organograma que ilustra o livro de Pérec onde estão todas as possibilidades que um funcionário enfrenta na tentativa de pedir um aumento a seu chefe", afirma Nanini.

Segundo monólogo

"Com a narrativa baseada na repetição que propõe este organograma, buscamos diferentes estados de espírito - e suas emoções - para compor a base dramatúrgica do espetáculo", complementa.

Na verdade, o texto sublinha o ridículo da situação e, ao retratar os meandros de uma grande empresa, ironiza a vida moderna e o mundo corporativo. Nanini lembra que este é o segundo monólogo de sua carreira. "O primeiro foi Uma Noite na Lua, dirigido por João Falcão. São experiências diferentes, mas igualmente desafiadoras", frisa.

Exercícios

Sobre a autuação em solo ou em trabalhos coletivos, destaca: "Contracenar é também um exercício. Não há de minha parte uma preferência por monólogos ou por estar em cena com outros atores, e sim a escolha de um projeto como um todo", diz.

Quanto à situação de estar sozinho em cena, ele afirma: "Sinto que contraceno com a luz, com a projeção, com a trilha, ou seja, ainda é um trabalho em conjunto".

Avanço

Em relação ao teatro e ao cinema brasileiros, Nanini opina: "Acho que estamos em um caminho positivo, com os órgãos que regulamentam os mecanismos de incentivo à cultura mais abertos ao diálogo com os produtores e mais preocupados em difundir e fomentar a cultura para o público do País. Temos um longo caminho para chegar a um cenário ideal, mas acredito que tivemos um grande avanço nos últimos anos", acentua.

Ator (cinema, TV, teatro), diretor, produtor e autor, Nanini recorda como o teatro entrou em sua vida: "Como meu pai era hoteleiro, muito novo comecei a trabalhar em hotel. Mas, aos 16 anos, descobri o teatro e a vontade de ser ator. Nunca mais pensei em fazer outra coisa que não atuar. A televisão e o cinema foram consequências. E como produtor, posso ter a liberdade de realizar meus projetos", ressalta.

Experimentalismo

Encenado pela primeira vez no Brasil, o francês Georges Perec fazia parte do grupo francês Oulipo, formado por escritores que criavam suas obras a partir de restrições técnicas. Tal experimentalismo o permitia criar um intenso jogo de palavras em todas seus textos.

La Disparition (1969), por exemplo, foi escrito sem que Perec usasse a letra "E" nas mais de 300 páginas do romance. Já em Les Revenentes (1972), a mesma letra é a única vogal utilizada do início ao fim. Outro livro conhecido é La Vie: mode d'emploi, premiado com o Medicis em 1978.

Seus outros trabalhos também são marcados pelo experimentalismo, por exercícios linguísticos e também pelo fino humor francês, privilegiando a observação e a ironia. Caso deste monólogo, que depois de Brasilia e Salvador, segue para Belém, Manaus e Recife.

