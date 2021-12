Nando Cunha estreia comédia na Bahia

Os fãs do ator carioca Nando Cunha, o Pescoço, ou melhor, "Percoço", da novela Salve Jorge, vão ter nova oportunidade de conferir o talento e versatilidade do intérprete. O artista escolheu Salvador para a estreia do stand up Irreverente, que será apresentado no Teatro Sesc Casa do Comércio, sábado, às 21 horas, e domingo, às 20 horas.

"É uma comédia leve, despretensiosa, em que narro situações engraçadas vivenciadas pelo malandro carioca, costuradas com histórias de minha vida", afirma o ator, que tem 19 anos de carreira.

Ele justifica por que escolheu Salvador para estrear seu espetáculo solo: "Em março do ano passado, durante viagem de lua de mel na capital baiana, quis levar minha esposa, Flávia Câmara, para conhecer a Igreja do Bonfim. Durante o trajeto, recebi o convite para a novela Salve Jorge", afirma o intérprete, que acha que o fato "não é apenas uma mera coincidência".

Homem de fé - "Sou um homem de fé e interpretei isso como um sinal. Foi uma coisa emocionante porque estava no ônibus e minha vontade era gritar de alegria. O convite veio numa boa hora", complementa.

Nando conta que também veio de Salvador o primeiro convite para realizar o stand up. "Então, será a minha forma de agradecer a Deus. E já lhe digo: assim que chegar nesta cidade que amo, vou à Igreja do Bonfim", acrescenta.

Nando Cunha afirma que embora não tenha hábito de frequentar missa todo dia, também é devoto de São Jorge: "Toda dia 23 de abril, que é quando comemora no Rio, o Dia de São Jorge, dou uma feijoada. Acho que ele e Senhor do Bonfim me deram uma força mesmo, porque iria fazer outro personagem, e no final, fiquei com o Pescoço, que foi um grande sucesso", frisa.

Michael Jackson - No espetáculo Irreverente, Nando diz que narra casos como este, suas aventuras como pai e improvisa outros. Acompanhado por uma banda formada por quatro músicos, ele também apresenta um número inspirado em Michael Jackson.

O ator diz que Pescoço foi um presente na sua trajetória artística. "Nunca pensei que um malandro mulherengo, um ex-presidiário muito safado, iria fazer tanto sucesso com as mulheres, crianças e até com os homens", revela.

Trajetória - No currículo de Nando Cunha são mais de 15 peças teatrais, entre elas Lima Barreto, ao terceiro dia, de Antônio Pilar, O Homem da Cabeça de Papelão, de João Batista (eleito entre os dez melhores de 2008 pelo Jornal O Globo), O Último Dia, de Sergio Brito, O Mundo é Grande, de João Batista, e Estatuto de Gafieira, de Aderbal Freire Filho.

Já na TV, também fez sucesso como o palhaço Pipinela, na novela Araguia, e o soldado Hilário, em Desejo Proibido. Em 2010, participou da microssérie Dalva e Herivelto, Uma Canção de Amor, na qual interpretou o ator e humorista Grande Otelo.

Depois da novela, além da peça sobre Lima Barreto, ele gravou dois filmes, que tem previsão de estreia em 2014: Lascados e Tim Maia.

