Namíbia, Não! encerra temporada em Salvador

O espetáculo Namíbia, Não! encerra a temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio neste fim de semana. As sessões acontecem no sábado, 30, às 21h, e no domingo, 31, às 20h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira).

Após a temporada, a montagem realiza três apresentações na cidade de Porto, dentro das comemorações do "Ano do Brasil em Portugal".

A peça se passa no ano de 2016, quando o governo brasileiro decreta que todos os afrodescendentes sejam deportados para um país da África. A discussão sobre o negro no Brasil atual parte do confinamento de dois primos em um apartamento por causa desta Medida Provisória.

Namíbia,Não!

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av Tancredo Neves, 1109, Caminho das Árvores)

Quando: Sábado, 30 de março, às 21h, e domingo, 31 de março, 20h.

Ingressos: R$ 30 (inteira).

Informações: (71) 3273-8543

