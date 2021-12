Namíbia, Não! abre temporada no teatro da Livraria Cultura

Prestes a ser adaptada para o cinema, a peça Namíbia, Não! abre temporada no Teatro Eva Herz (Livraria Cultura do Salvador Shopping), às sextas e sábados, de 10 de agosto a 22 de setembro, sempre às 20h. Após as apresentaçãoes, o público poderá sugerir ideias para o roteiro cinematográfico, que terá a estreia de Lázaro Ramos na

direção do longa.

A peça Namíbia, Não!, escrita por Aldri Anunciação, que também atua, parte de uma situação hipotética: em 2016, o Governo brasileiro obriga que todos os afrodescendentes regressem imediatamente à África, causando, em pleno século XXI, o revés da diáspora vivida pelo povo africano durante o Brasil escravocrata. A partir daí, o público vai acompanhar diálogos provocadores sobre a questão.

Relançamento do livro

Na estreia do espetáculo no Eva Herz, haverá o relançamento do livro da peça Namíbia,Não!, cujo texto recebeu o Prêmio Fapex de Teatro, em 2010, e o Prêmio Braskem, em 2011.A publicação será vendida por R$ 30.

