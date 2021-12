"Na vida, sou um adágio", diz Bibi Ferreira

Os admiradores da atriz, cantora, diretora e compositora brasileira Bibi Ferreira podem comemorar. O espetáculo Bibi Ferreira, Histórias e Canções, que conta a história da diva por meio de um passeio por músicas que marcaram a sua vida, chega a Salvador, após apresentação em algumas capitais brasileiras e no exterior.

Sucesso de crítica e público, o show, realizado em comemoração aos 70 anos de carreira da artista cantora e diretora, será apresentado nos próximos dias 26 e 27 , na Sala Principal do Teatro Castro Alves, no Campo Grande.

Acompanhada pela Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), sob a regência do maestro Carlos Prazeres, Bibi interpreta clássicos que vão desde Edith Piaf e Amália Rodrigues, passando ainda por Chico Buarque, Noel Rosa, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, entre outros, de igual quilate.

Pioneira

Uma das pioneiras do teatro musical brasileiro, com o qual desenvolveu interpretação, dança e canto, Bibi Ferreira esbanja talento e vitalidade aos 91 anos de idade.

"Eu sou uma pessoa muito simples, não sou afobada, sou tranquila para fazer as coisas, ando devagar, me alimento pouco, sem excessos, não sou gulosa. E mais: nunca fumei, não tomo água gelada e não bebo. Não porque condene ninguém. É porque nunca gostei mesmo", destaca.

"Eu diria que na vida, sou adágio - trecho da música que tem andamento vagaroso - durmo oito horas por dia e acordo alegre", afirma. Bibi também tem muito cuidado com a respiração. "É vital. Se você não sabe respirar, não sabe cantar, não sabe nada. Ilsa Correia, minha professora de canto, me ensinou a respirar há 30 anos. E a coisa pior para quem canta é falar demais, como estou fazendo agora" salienta a artista.

"No ano que vem minha intenção é fazer um show em homenagem a Frank Sinatra", anuncia a diva maior do teatro brasileiro. Ela não se lembra da última vez que esteve na Bahia. "Só me lembro que peguei um táxi com um negro lindo", diz.

Show

No show Bibi Ferreira - Historias e Canções, que tem direção de João Falcão, a diva canta músicas em diversos gêneros e idiomas, que são intercaladas por histórias que nortearam nove décadas de uma aclamada carreira nos palcos, televisão e cinema.

No palco, alguns momentos marcantes de sua carreira, como Minha Querida Lady (adaptação de 1962 do musical My Fair Lady), Alô Dolly (de 1965, adaptação de Hello, Dolly), Gota D'água (Chico Buarque 1975), além de canções do musical Piaf, a Vida de Uma Estrela do Cancã (1983) e Bibi Ferreira Vive Amália Rodrigues (2001), são interpretados por Bibi. Não vai faltar o samba de breque.

A artista, que aprecia os musicais, vê a cena teatral com otimismo: "Na minha opinião, o teatro está de vento em popa. Vejo mais teatros sendo construídos", afirma, acrescentando que também vê mais pessoas se dedicando às artes cênicas e à música. "Eu assisto o The Voice (programa da Rede Globo) e vejo o progresso ", diz

Trajetória

Reconhecimento

A artista, que completou 91 anos no início de julho de 2013, é filha do grande ator Procópio Ferreira (1898-1979). Ela estreou ainda bebê nos palcos: com apenas três semanas de vida.

É que sumiu uma boneca que deveria entrar em cena nos braços da Abigail Maia, vedete da companhia, na peça Manhãs de Sol, escrita por Oduvaldo Vianna, seu padrinho. Sugeriram que entrasse a filha de Procópio. Assim, Bibi estreou e não parou mais.

O sucesso de Bibi é internacional. Na França, foi reconhecida pelo governo francês, sendo condecorada duas vezes (1985 e 2009) com a Comenda das Artes e das Letras da República Francesa.

Bibi já dirigiu artistas do porte de Maria Bethânia, Clara Nunes, Walmor Chagas, Marcos Nanini e Marília Pêra. Em 1999, dirigiu pela primeira vez a ópera Carmen, de Georges Bizet.

Em 1975, recebeu o Prêmio Molière pela personagem Joana, de Gota D'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes (Bibi e o dramaturgo Paulo Pontes viveram por quase oito anos uma relação de amor, até a morte deste no final dos anos 70). A artista foi premiada pela atuação como Medeia.

