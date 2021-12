Must abre seleção para peças de estudantes de artes cênicas

A 3ª Mostra Universitária Salvador de Teatro (Must) abriu seleção para espetáculos teatrais de estudantes de Artes Cênicas. Os interessados devem fazer parte do curso nas áreas de graduação, pós-graduação, grupo de pesquisa ou extensão, encenadas nos últimos quatro anos e oriundos de instituições de ensino superior de Artes Cênicas de qualquer parte do país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de abril.

Além das montagens, serão selecionados textos inéditos para leitura dramática e fotos para exposição. Os interessados podem submeter os seus trabalhos para análise através do site da Mostra.

A equipe de seleção é composta pela diretora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Eliene Benício, o diretor e professor Luiz Marfuz e Susan Kalik, produtora e realizadora do projeto. O evento acontece entre os dias 21 e 26 de maio, na Escola de atores da Ufba, no Canela.

