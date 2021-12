Musical traz nova história do Pé de Feijão

O musical infantil João do Pé de Feijão, adaptação de história clássica, popularizada pelo inglês Joseph Jacobs, estreia este final de semana, com apresentações sábado, 22, e domingo, 23, às 16 horas, no Cine-Teatro Sesc-Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 60 (inteira).

A adaptação é de João Sanches e a direção é de Fernanda Paquelet, que encenou em 2013 a peça Barrinho - o Menino de Barro, que angariou o Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo Infantil.

Em cena, Jarbas Oliver, como o garoto protagonista, além dos intérpretes Alexandre Moreira, Diogo Lopes Filho, Igor Epifânio, Mariana Moreno e Marília Castro. Todos interpretam, cantam e dançam.

Trama

A trama conta a história de um menino que vai ao mercado a pedido de sua mãe, com o fim de vender uma vaca. No local, um estranho lhe propõe cinco feijões mágicos em troca da vaquinha, proposta imediatamente aceita.

Quando ele chega em casa . a mãe, aborrecida, a joga os feijões pela janela. Eles germinam à noite e dão origem a um gigantesco pé de feijão. Ao acordar, o menino escala a árvore e encontra um castelo habitado por um gigante que se alimenta de gente.



Subversão

Paquelet afirma que em algumas versões, João furta coisas do gigante como a galinha dos ovos de ouro e a harpa encantada. "Nesta nova versão, joão age diferente" entrega Paquelet, que diz que intenção do grupo, que integra o Coletivo Coletivo Quatro, é aproximar a criança da magia do teatro, "que apresenta personagens ao vivo".

Ainda segundo Paquelet, no teatro as crianças podem se manifestar de diferentes maneiras durante o espetáculo.

Audiovisual

A cenografia de Cristiano Piton traz o recurso audiovisual ao palco. As crianças verão um grande pé de feijão, um castelo, entre outras imagens.

Entre outros papéis, Alexandre Moreira faz o pé de feijão; Diogo Lopes Filho, o gigante; Igor Epifânio, a galinha dos ovos de ouro, Marília Castro, a princesa e Mariana Moreno, a mãe e a vaquinha.

