Musical Suassuna – O Auto do Reino do Sol tem sessões no TCA

Uma trupe de circo-teatro mambembe, que pertence a Mademoiselle Sultana, astróloga e bailarina, chega a uma pequena cidade no sertão da Paraíba. O grupo termina abrigando um casal de namorados oriundos de famílias rivais, que foge e pede refúgio no picadeiro.

Esta é a trama do musical Suassuna – O Auto do Reino do Sol, uma homenagem ao autor paraibano Ariano Suassuna (1927-2014), dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor brasileiro que, se vivo fosse, teria completado 90 anos este ano.

O musical, que será apresentado no Teatro Castro Alves, neste sábado, 28, às 21 horas, e domingo, 29, às 19 horas, é um trabalho da elogiada Cia. A Barca dos Corações Partidos, que traz no repertório A Ópera do Malandro (direção de João Falcão), já apresentado com sucesso em Salvador, e Auê, criação coletiva dirigida por Duda Maia.

Elenco versátil

Os atores, músicos e palhaços de A Barca dos Corações Partidos Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Ricca Barros e Renato Luciano foram escolhidos em uma seleção feita por João Falcão para o musical Gonzagão, A Lenda.

No final desta encenação, resolveram formar a companhia. Em Suassuna – O Auto do Reino do Sol, os atores recebem como convidados Rebeca Jamir (Andança – Beth Cavalho, o Musical), Chris Mourão e Pedro Aune.

O público não verá fragmentos de textos de Suassuna no musical. O dramaturgo Bráulio Tavares afirma que “o texto é inédito, mas é inspirado no universo artístico do escritor paraibano, com claras referências a algumas das obras dele”. O autor participou como co-roteirista da série Pedra do Reino, elogiada produção da TV Globo de 2007.

Referências

“Utilizei o circo, que Ariano gostava muito, e trago o major Antonio Moraes, do Romance D’A Pedra do Reino, bem como o casal de namorados de famílias rivais desta obra e um circo coordenado por uma mulher, também presente neste livro dele”, diz Tavares. “Como Ariano apreciava muito Canudos, também criamos o arraial Soturno”, complementa ele, que escrevia à proporção que a trupe ensaiava.

Várias camadas

O diretor, o paraibano Luiz Carlos Vasconcelos (Vau da Sarapalha), criador do Grupo Piolim de Teatro, complementa que nos palhaços também o público poderá identificar traços da dupla João Grilo e Chicó, da obra Auto da Compadecida, maior sucesso de Suassuna.

Ainda de acordo com o encenador, também está na história Dom Quixote, que muito influenciou o homenageado. “O espetáculo tem várias camadas e os leitores da obra de Suassuna vão identificar melhor as referências, que não são nada obvias”.

Vasconcelos não esconde o contentamento: “Estou muito encantado com este trabalho. O público vai ver artistas diferenciados em cena” . Ele lembra que a iniciativa do projeto é da produtora Andrea Alves, da Sarau Agência. Foi ela quem lançou o desafio para a Barca dos Corações Partidos.

O musical traz canções de Chico César, Beto Lemos e Alfredo Del Penho. Os atores tocam instrumentos de corda, sopro e percussão e celebram a genuína cultura do país.

adblock ativo