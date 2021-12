Musical "Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia" estreia em Salvador

A comédia musical "Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia" estreia nacionalmente em Salvador na próxima sexta-feira, 29, no Teatro Gregório de Mattos, às 19 horas. Com direção de João Falcão, o musical traz no repertório clássicos do Carnaval de Salvador.

No enredo, seres do Olimpo - na mitologia grega, é a morada dos doze deuses - partem em direção à Terra, para investigar a existência humana, quando acabam desembarcando em pleno Carnaval de Salvador. No caminho eles conhecem personagens icónicos na capital baiana e acabam se contagiando com a folia, entrando em confusões e desencontros amorosos.

“A peça inteira é permeada por diversos tipos de amor, tem muita magia e brincadeira com os conceitos de sonho, imaginação e realidade”, explica João Falcão. A peça conta com as participações da cantora baiana Ana Mametto e do ator, também baiano, Rafael Medrado.

A curta temporada segue até dia 28 de abril, de quinta a domingo, às 19 horas, e com cinco sessões vespertinas, às 16h.

