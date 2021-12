Musical sobre Rita Lee chega em julho ao TCA

O musical "Rita Lee Mora Ao Lado", que traz Mel Lisboa no papel da cultuada cantora e compositora brasileira, chega a Salvador para duas apresentações no Teatro Castro Alves, nos dias 25 e 26 de julho, às 21h (sábado) e 17h (domingo). Os ingressos, que custam entre R$ 25 e R$ 150, podem ser adquiridos a partir de quinta-feira, 18, na bilheteria do teatro ou no site www.compreingressos.com/catalogodeteatro.

O espetáculo é uma comédia adaptada do livro "Rita Lee Mora ao Lado - Uma Biografia Alucinada da Rainha do Rock", do escritor Henrique Bartsch. Com direção de Débora Dubois e Márcio Macena, o musical narra a trajetória da cantora desde a época dos Mutantes até os dias atuais.

"Rita Lee Mora ao Lado" tem canções que marcam os trabalhos de Rita em formações como Teenager Singers, Tutti Frutti e Mutantes, além de sua carreira solo e as parcerias com Roberto de Carvalho. Serão executados ao vivo sucessos como "Agora só falta Você", "Saúde", "Banho de Espuma", "Caso Sério", "Menino Bonito", "Panis et Circenses", "Ando Meio Desligado", entre outros.

adblock ativo