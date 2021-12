Musical sobre Luiz Gonzaga será encenado no Campo Grande

Os baianos poderão conferir o premiado espetáculo musical Gonzagão - A Lenda, que narra a trajetória de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, amanhã e domingo, no Largo do Campo Grande, com entrada franca.

A iniciativa é da Rede, empresa do conglomerado Itaú Unibanco que patrocina com exclusividade a apresentação do espetáculo até fevereiro em cinco cidades nordestinas.

Em cena, nove atores/cantadores reproduzem 50 canções de Gonzagão, a exemplo de Asa Branca, Cintura Fina, O Xote das Meninas, Qui Nem Jiló e Baião, entre outras.

Papel feminino

O único papel feminino do elenco é de Larissa Luz, que não era atriz, mas sim cantora. Descoberta por João Falcão, autor e diretor do espetáculo, assim como Marcelo Mimoso, Larissa foi cantora do grupo Ara Ketu.

"Um amigo de João, de Petrolina, mostrou vídeos com minhas performances. Ele gostou e eu acabei substituindo Laila Garin", afirma Larissa. Ela acrescenta que esta experiência como intérprete está sendo muito boa em sua carreira.

Integram, ainda, o elenco do musical, Adrén Alves, Alfredo Del Penho, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Thomás Aquino, Renato Luciano e Ricca Barro.

O autor e diretor João Falcão, que mistura realidade e fantasia, rebatiza na trama duas mulheres importantes da vida do músico: Nazarena (primeiro grande amor) e Odaléa (a mãe de Gonzaguinha) como Rosinha e Morena, que aparecem em músicas do compositor.

Falcão criou, também, um encontro inusitado entre dois mitos nordestinos: Luiz Gonzaga e Lampião.

Trajetória vitoriosa

O espetáculo Gonzagão - A Lenda foi vencedor do Prêmio Shell de Teatro 2012 de Melhor Música; do 7º Prêmio APTR de Melhor Produção; do Prêmio FITA 2013 nas categorias Melhor Espetáculo (Júri Popular), Melhor Direção e Melhor Figurino; e ganhou mais quatro prêmios Bibi Ferreira, nas categorias Melhor Roteiro, Melhor Direção, Melhor Direção Musical e Melhor Espetáculo.

Gonzagão - A Lenda também foi eleito em 2013 um dos cinco melhores musicais do ano pelos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Larissa Luz, que emenda com Falcão Ópera do Malandro, informa que há dois anos e meio se estabeleceu no Rio. "Estou conciliando o trabalho de atriz ao de cantora. Entre os projetos, o show Maquinafro, releitura de músicas de blocos afro, que será apresentado no próximo dia 11, no Pelô, e no ano que vem , um lançamento de CD, de músicas autorais".

adblock ativo