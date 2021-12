Musical sobre a vida do Papa João Paulo II chega a Salvador

"Lolek", musical sobre a vida do papa João Paulo II, chega à Salvador para apresentação no palco do Auditório Dom Geraldo Majella, no domingo, 23, às 16h e 19h. O espetáculo já foi exibido em mais de 10 cidades brasileiras, inclusive, no Rio de Janeiro, durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013.

Roteirizado por Wilde Fábio Alencar, o espetáculo narra a vida Karol Wojtyla, antes de virar papa. O espectador terá a oportunidade de connhecer a infância, sua ida a Cracóvia e a descoberta do teatro.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira)e podem ser adquiridos nas livrarias católicas: Paulinas (Centro); Livraria Shalom (Costa Azul); Livraria Nossa Senhora da Luz (Pituba).

