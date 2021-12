Musical sobre a Bela e a Fera será apresentado em maio no TCA

Será apresentado no dia 4 de maio, em Salvador, "A Bela e a Fera in Concert". O espetáculo musical estará em cartaz no Teatro Castro Alves, às 20h. O espetáculo irá contar com mais de 30 integrantes, orquestra ao vivo e uso de tecnologia que irá interagir personagens e cenário.

Os ingressos para plateia entre as filas A a P estão esgotados. Estão disponíveis os valores de Q a Z5 e de Z6 a Z11, e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista, ou através do site Ingresso Rápido.

O conto de fadas francês foi escrito por Gabrielle-Suzanne Babor, Dama de Villeneuve, em 1740. A versão mais conhecida foi feita em 1756, por Jeanne-Marie LePrince de Beaumont, que resumiu e modificou a obra de Villeneuve

