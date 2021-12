Musical Sítio do Pica Pau Amarelo chega a Salvador

A turma do Sítio do Pica Pau Amarelo vai se apresentar em um musical no Teatro Jorge Amado nos sábados (10 e 17) e domingos (11 e 18), às 16h. Os ingressos custam R$ 60.

A história começa quando Hércules chega ao Sítio pedindo ajuda a Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta e Tia Nastácia para encontrar uma coroa encantada que misteriosamente sumiu. A principal suspeita é a Cuca. Todos então vão ajudar Hércules a combater a Cuca.

