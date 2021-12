Musical sertanejo com Michel Teló chega a Salvador em março

Do dia 22 a 23 de março, o Teatro Castro Alves (TCA) irá receber o espetáculo 'Bem Sertanejo – O Musical'. Estrelada pelo cantor Michel Teló, a peça está em turnê no Norte e Nordeste. Na sexta-feira, 22, a apresentação ocorre, às 20h30. Já no sábado, 23, o espetáculo possui duas sessões, às 17h às 21h. E no domingo, 24, o público pode conferir ás 16h e às 20h.

O musical passará por seis cidades, são elas: Salvador, Recife, Belém, Maceió, Natal e Fortaleza. Na trama é contada a história da música sertaneja, desde sua origem no século 17, até os dias atuais. O repertório reúne cerca de 50 sucessos conhecidos nas vozes de Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, Almir Sater e Renato Teixeira.

Além do sertanejo Michel Teló, o espetáculo possui no elenco o diretor Gustavo Gasparanim que ocupa o lugar do ator Claudio Lins. Também estão no musical Lilian Menezes, Alan Rocha, Daniel Carneiro, Gabriel Manita, Jonas Hammar, José Mauro Brant, Pedro Lima, Rodrigo Lima e Sergio Dalcin.

Os interessados em adquirir a entrada, que custa a partir de R$ 25, podem se dirigir à bilheteria do TCA, aos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista, ou acessar a plataforma Ingresso Rápido.

