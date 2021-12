Musical reúne personagens de Disney no Teatro Castro Alves

Os mais famosos personagens de animações infantis protagonizam o espetáculo Disney Live! - Festival Musical do Mickey, que chega nesta quarta-feira, 28, a Salvador e terá até sábado cinco apresentações no Teatro Castro Alves.

Na história, o famoso ratinho, a Minnie, o Pato Donald e o Pateta são os anfitriões de um festival de música, em que mais de 20 personagens da Disney participam.

Assim, além da turma do Mickey, também sobem ao palco personagens como Ariel (a Pequena Sereia), Sebastião, Úrsula, Aladdin, Jasmine, o Gênio e os queridinhos de Toy Story, Woody e Buzz Lightyear.

Neste clima de festa, as crianças são apresentadas a ritmos musicais como rock, pop, reggae, hip-hop, jazz e country. "Tem um lado educacional também. É interessante a utilização de músicas contemporâneas, conhecidas das crianças, assim como as versões que ganham em outros ritmos. As irmãs da Pequena Sereia cantam, por exemplo, uma música da Beyoncé", diz Maria Cristina Garcia, diretora de operações comerciais da Felt Entertainment, produtora do espetáculo.

A qualidade das coreografias, efeitos especiais, projeções e a grande interação dos personagens com o público são outros aspectos destacados por ela, principalmente por manterem a atenção das crianças.

"Uma tela de projeção no palco cria efeitos maravilhosos. O número do Aladdin com o tapete voador está muito bom. Além de atores e bailarinos, conta também com acrobatas, que fazem manobras impressionantes", afirma Maria Cristina.

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do TCA e dos SAcs Barra e Iguatemi e variam de R$ 150 a R$ 20. Restam poucos ingressos para as sessões de sábado.

Super-produção

A turnê de Disney Live! - Festival Musical do Mickey vai percorrer dez cidades brasileiras em quase três meses, com elenco e técnicos que participam dos tours em países da Europa e nos Estados Unidos.

Ao todo, cerca de cem profissionais estão envolvidos na produção do espetáculo no País, que é realizado pela Opus, com patrocínio do Banco Volkswagen, via lei federal de incentivo à cultura.

