Musical "Os Pássaros de Copacabana" faz temporada no Teatro Molière

O espetáculo “Os Pássaros de Copacabana” volta aos palcos baianos neste sábado, 24, no Teatro Molière, da Aliança Francesa, onde fica em cartaz até 13 de maio, com sessões aos sábados e domingo, às 20h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e estão à venda na bilheteria do local.

Com texto e direção de Gil Vicente Tavares, o musical foi criado para celebrar os 30 anos de carreira do ator Marcelo Praaddo, que protagoniza a história. Após a temporada de 2017, a montagem fechou o ano com quatro indicações ao Prêmio Braskem de Teatro, nas categorias Melhor Direção e Melhor Texto (Gil Vicente Tavares), Melhor Ator (Marcelo Praddo) e Melhor Direção de Movimento (Bárbara Barbará).

O espetáculo

A partir das canções de Ary Barroso, o musical conta a história de uma travesti, às vésperas do Golpe de 1964, tentando fazer um espetáculo em homenagem ao compositor, por encomenda de seu amante militar. Este espetáculo se chamaria "Ary, o compositor do Brasil".

Em cena, Marcelo Praddo interpreta clássicos de Ary e canções menos conhecidas, intercalando com depoimentos e lembranças da sua vida. A partir dos seus relatos, a peça vai revelando sentimentos e segredos dessa travesti em meio ao período conturbado do Brasil e a sua luta diária contra o preconceito e a marginalização de sua condição na sociedade brasileira daquela época.

adblock ativo