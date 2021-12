Musical Madagascar estreia

Os cuidados que devemos ter com o planeta Terra é o tema central do espetáculo infantil Aventura em Madagascar. A peça está em cartaz no Cine Cena Unijorge, no Shopping Itaigara, sábados às 16 horas, até o dia 25 deste mês, com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Encenada pelo grupo Stripulia, a peça traz quatro animais que fogem do zoológico onde vivem em busca de um local ideal para morar e encontram em Madagascar tudo aquilo que sempre sonharam, mas são surpreendidos pela poluição.

