Musical infantojuvenil celebra 70 anos de Raul Seixas

Neste domingo, 28, o cantor e compositor Raul Seixas (1945-1989) completaria 70 anos de idade se estivesse vivo. Para homenagear o artista baiano, reconhecido nacionalmente, o Teatro Castro Alves apresenta neste fim de semana o espetáculo "As Aventuras do Maluco Beleza", primeira montagem infantojuvenil do Núcleo do TCA.

Trata-se de musical que estreou em 2010, com sucesso. A trama traz o pioneiro do rock nacional e seu irmão Plínio como crianças. A montagem será apresentada somente sábado, 27, e domingo, 28, às 17 horas.



A peça, escrita e dirigida por Edvard Passos Neto (Prêmio Braskem de Teatro 2014 como diretor de O Compadre de Ogum), é uma homenagem ao pioneiro do rock nacional, que até hoje é lembrado por uma legião de fãs e admiradores do seu estilo irreverente.

O elenco leva ao palco versáteis atores: Alan Miranda (Vixe Maria! Deus e o Diabo na Bahia), Daniel Farias (Compadre de Ogum), Jarbas Oliver (Siricotico), José Carlos Jr. (Compadre de Ogum), Talis Castro (Abafabanca ) e Thais Laila (Nossa Cidade).

Contra o sistema

O intérprete Alan Miranda explica que o espetáculo apresenta as brincadeiras de Raul e Plínio Seixas quando eram crianças, em uma nave espacial "A finalidade é salvar o futuro do mundo do Monstro Sist, uma alusão ao sistema tão contestado por Raul Seixas", frisa.

O musical também trata das diferenças entre irmãos, pois os dois garotos estão constantemente em conflito. Para o sucesso da missão (os dois partem numa viagem no tempo e no espaço), entretanto, eles terão que se unir.

Cientista maluco

Não faltam personagens bizarros que atraem as crianças, como Mêlo, o cientista representado por Alan, e o carimbador maluco, representado pelo ator José Carlos Júnior.



Entre as canções executadas no espetáculo estão "Sociedade Alternativa", "Meu Amigo Pedro", "Carimbador Maluco" e "Geração da Luz".



"Neste espetáculo os pais, como eu, apresentam Raul aos filhos e eles adoram porque tudo é muito futurista e cheio de aventuras", finaliza Alan Miranda, que revela que é grande fã das canções do Maluco Beleza.

