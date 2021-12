Musical infantil nacional sobre alimentação saudável se apresenta na Bahia

A Cia Teatro de Risco apresenta o musical infantil gratuito 'Da Cabeça aos Pés, Sem Pé Nem Cabeça' nos dias 13 e 14 de maio em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e nos dias 15 e 16 de maio na capital baiana.

Em Lauro de Freitas o evento ocorre no Cine Teatro Lauro de Freitas, às 9h30, 11h e 14h no dia 13 e às 9h30 e 11h no dia 14.Já em Salvador o musical acontece no Cine Teatro Sesc Casa do Comércio, às 10h, 14h e 15h30 no dia 15 e 10h e 14h no dia 16.

Há 21 anos no circuito cultural do Brasil, o musical aborda, de forma divertida, lúdica e educativa, a importância de as crianças manterem uma alimentação saudável e bons hábitos de higiene pessoal.

A história gira em torno de Henrique, um garoto que adoece por resistir aos apelos da zelosa mãe para que coma legumes, verduras, frutas, mastigue bem, lave as mãos, escove os dentes e tome banho.

A comédia provoca a interação e a torcida das crianças e conta ainda com a participação, em off, da Sopa, do Legume, do Esqueleto, do Cérebro e o Pulmão.

O espetáculo tem cerca de uma hora de duração e elenco de sete atores, que se revezam nos papéis. Já foi assistido por mais de 500 mil estudantes, além do público espontâneo.

adblock ativo