Musical homenageia Cazuza, Renato Russo e Raul Seixas no TCA

Os saudosos Cazuza, Renato Russo e Raul Seixas serão homenageados no espetáculo musical 'Os Imortais'. O evento será realizado no domingo, 19, às 19h no Teatro Castro Alves (TCA).

Com três nomes do rock nacional, o espetáculo visa unir a poesia e emoção, trazendo os sucessos dos três artistas, relembrando marcos da carreira de cada um. O espetáculo já passou por diversas cidades brasileiras e será apresentado pela primeira vez em Salvador.

Os ingressos possuem valor a partir de R$ 45 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, ou através da plataforma Ingressos Rápido.

adblock ativo