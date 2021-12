Musical Gozados em cartaz no Teatro Cidade do Saber

Quem gosta de parodiar canções e é fã do humor escrachado tem como alternativa, para este final de semana, o espetáculo Gozados, stand up musical com os atores Luiz Salém e Renata Celidônio.

A montagem será apresentada no Teatro Cidade do Saber, em Camaçari, distante cerca de 50 quilômetros de Salvador, sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas.

A atriz baiana Renata Celidônio, conhecida da cena local por produções como A Casa de Eros, Lábaro Estrelado, Play Back, além de espetáculos dirigidos por João Falcão, como A Ver Estrelas e Mamãe Não Pode Saber, afirma que a montagem intercala paródias de grandes sucessos da música nacional e internacional e monólogos descontraídos.



Sucesso - Os intérpretes Renata Celidônio e Luiz Salém, que atuaram na novela Aquele Beijo como os personagens Marieta e José Rubens/Ana Girafa, interpretam canções conhecidas "do jeito que ninguém nunca ouviu", como diz ela.

"Gozados é um derivado do espetáculo Subversões, espetáculo criado por Stella Miranda, Luiz Salém e Aloísio de Abreu, que fez muito sucesso. Eu entrei no espetáculo em maio, no lugar de Stella, e estou adorando", afirma a atriz, radicada no Rio de Janeiro há 11 anos.

O repertório apresenta canções como Alegria, Alegria e De Noite na Cama, de Caetano Veloso; Corrente, de Chico Buarque; A Majestade e o Sabiá, de Chitãozinho e Xororó; Cabelo, de Arnaldo Antunes e Jorge Benjor; Tempos Modernos, de Lulu Santos, e Sozinho, de Peninha.

Versões - A atriz, que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, conseguindo perder 60 quilos (hoje está com 90 quilos, distribuídos em 1m75), revela que canta, entre outras, a canção P. da Vida, do grupo Dominó, que virou Tô P. da Vida. "Nesta paródia, a mulher reclama da falta de homem no mundo", diverte-se.

Há outras leituras bem-humoradas. Atrás da Porta, de Chico Buarque, virou Atrás da Torta. A Majestade e o Sabiá, sucesso da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, serve de trilha para retratar os últimos escândalos políticos que assombram o país.

Já Lulu Santos também é parodiado em Tempos Modernos, para falar da questão da bissexualidade. Até o Fantasma da Ópera ganha nova e cômica versão, em uma homenagem ao teatro musical.

Musicais - Renata Celidônio, que diz que sempre aliou a carreira de intérprete ao canto — "Já cantei em muito barzinho em Salvador", diz —, no Rio de Janeiro participou dos musicais A Ópera do Malandro e Gota D'Água. "Tive que aprender outras técnicas musicais", revela.

O desejo de gravar um CD não está descartado, mas ela diz que se esbarra na falta de patrocínio. Talentosa e versátil, Renata não deve ficar muito tempo sem realizar o sonho.

adblock ativo