Musical Escândalo encerra temporada no Café-Teatro Rubi

A comédia musical Escândalo - A Comédia da Mulher Só encerra temporada neste fim de semana em Salvador. As apresentações acontecem sábado e domingo, 15 e 16, no Café-Teatro Rubi, às 20h30, ao custo de R$ 50.

Com direção de Fernando Guerreiro, o espetáculo fala das engraçadas aventuras e opiniões de uma solteira convicta, que, interpretada por Cristiane Mendonça, ainda canta canções da música brasileira.

No montagem, a personagem - uma romântica convicta - resolve fazer um show com as músicas que marcaram a sua vida amorosa. Entre uma canção e outra, ela confidencia ao público casos de sua vida afetiva. O repertório é executado com banda ao vivo e inclui canções de nomes como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Lulu Santos, Vanessa da Mata e Ana Carolina, dentre outros artistas da MPB.

