Com cinco indicações ao Prêmio Braskem de Teatro 2018, o espetáculo musical "De Um Tudo" volta a cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio, até o final de março. As sessões acontecem sempre aos sábados, às 20h, com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Com direção de Fernando Guerreiro, a peça utiliza o humor para discutir a baianidade, a partir da reflexão sobre a linguagem e os costumes do povo.

No elenco, estão Ana Mametto - em sua estreia como atriz -, Alexandre Moreira, Denise Correia, Diogo Lopes Filho, José Carlos Júnior e o cantor e compositor Gerônimo Santana. Assinam o roteiro Alan Miranda e Daniel Arcades (reconhecido como Melhor Autor no Prêmio Braskem de Teatro 2017),

As músicas inéditas, destaque no espetáculo, são assinadas por Gerônimo e conduzem as histórias e conflitos vividos pelos personagens ao longo de toda a apresentação. A direção musical é assinada por Yacoce Simões, que também é responsável pelos arranjos e pela execução das músicas durante todo o espetáculo.

'De Um Tudo' está concorrendo á 25ª edição do Prêmio Braskem de Teatro nas seguintes categorias: melhor espetáculo adulto, melhor diretor (Fernando Guerreiro), melhor texto (Alan Miranda e Daniel Arcades), atriz revelação (Ana Mametto) e categoria especial pela composição musical (Gerônimo Santana).

