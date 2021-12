Musical "Crazy for You" estreia no TCA

O espetáculo musical Crazy for You, protagonizado por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, chega a Salvador. Megaprodução com dez toneladas de cenário, 130 figurinos, 26 artistas no palco, além de uma grande orquestra, composta por 14 músicos, realiza turnê pelo país.

As apresentações acontecem no Teatro Castro Alves, entre os dias 25 e 27 deste mês, às 20 horas. "Trata-se do primeiro musical que usa o sapateado com as exigências da Broadway", afirma o diretor José Possi Neto, que diz que a versão brasileira é assinada por Miguel Falabella.



A trama, que traz muito de comédia e romantismo, conta a história de amor entre Bobby Child, um herdeiro playboy de Nova York, e Polly, a proprietária um tanto "caipirona" de um teatro, localizado numa pequena cidade do oeste americano.

Carga dramática

José Possi Neto destaca as coreografias originais de Susan Stroman (o grupo foi ensaiado por Angelique Ilo, artista com 27 anos de experiência em musicais americanos, enviada por Susan especialmente para esse projeto).



"Ela é consagradíssima nos EUA. As coreografias são belas cenas que se resolvem em si. Não são só movimento, têm toda a carga dramática, a relação de personagem, etc. Tive oportunidade de fazer laboratórios com os artistas e isso é um diferencial muito grande neste espetáculo", acentua Possi.



O encenador informa que quase 100 pessoas estão envolvidas no trabalho - considerando profissionais de produção, contrarregragem, etc. "Meu maior desafio foi formar um elenco que cantasse, dançasse, interpretasse e soubesse sapatear, sobretudo", diz.

Pioneira em musicais

A atriz Claudia Raia, uma das pioneiras em musicais brasileiros e produtora do espetáculo, afirma que montar este musical era um desejo antigo, acalentado há muitos anos.



"Quando vi a versão original da Broadway, em 1992, fiquei enlouquecida e quis montar no Brasil. Pensei: este é o tipo de espetáculo que vai estourar, e foi o que realmente aconteceu", diz empolgada.



Sobre Jarbas Homem de Mello, parceiro de cena e namorado há quase três anos, reitera: "Não tinha outra pessoa mais preparada para fazer este papel. Eu demorei até achar o protagonista, mas ele é perfeito: sabe cantar, dançar, sapatear e tem larga experiência em musicais", diz a atriz.

Desafios

Não foram poucos também os desafios encontradas por Claudia para viabilizar o projeto. "Primeiro, tive que levantar recursos em pleno ano da Copa. Depois, tenho que cantar uma partitura em soprano, quando sou contralto". frisa.



"Também não é fácil conseguir patrocínio e manter o espetáculo em cartaz", complementa a atriz, escalada para a novela Alto Astral, que substituirá Geração Brasil, da Globo.

O ator Jarbas Homem de Mello, que também é bailarino, coreógrafo e diretor, pela terceira vez trabalha com Claudia (eles atuaram em Cabaret e De Pernas pro Ar). Versátil e com experiência em musicais e em flamenco, ele afirma categórico: "O Brasil, hoje, é o terceiro polo musical do mundo. Só perde para os EUA e Londres".



O ator, que perde dois quilos por semana fazendo o espetáculo, fala de seu personagem: "Ele é um bon-vivant, filho de um banqueiro, mas o seu sonho é ser ator. Enviado à pequena cidade de Pedra Morta, no oeste americano, para fechar o teatro local, acaba apaixonadó pela durona Polly".

