Musical conta a história do ritmo brega nos anos 60 e 70

Inspirado no livro "Eu Não sou Cachorro Não", de autoria de Paulo César de Araújo, o espetáculo musical "Os sons que vêm da cozinha" retorna aos palcos do Teatro Módulo, em Salvador, nesta sexta-feira, 3, às 20h. O musical vai contar a história da música brega nos anos 60 e 70.

No palco, os atores Kaike Alves e Sandro Rangel cantam e contam sucessos e histórias de artistas como Waldick Soriano, Odair José, Fernando Mendes, Paulo Sérgio, Agnaldo Timóteo e muitos outros.

O espetáculo fica em cartaz todas as sextas-feiras de agosto, sempre às 20h, com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do teatro ou por meio do site Ingresso Rápido.

