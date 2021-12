Musical conta a história de Gonzagão

Visto por mais de 80 mil pessoas, o premiado musical Gonzagão - A Lenda chega a Salvador depois de mais de um ano de apresentações pelo País. O espetáculo inédito terá duas sessões nesta quinta-feira, 5, e outra sexta-feira, no Teatro Jorge Amado.

Com roteiro do pernambucano João Falcão (O Auto da Compadecida), Gonzagão - A Lenda conta a história do "Rei do Baião" por meio de uma abordagem teatral, não enciclopédica, que busca retratar o mito que envolve o cantor e compositor muito mais que sua biografia. Isto permite que o texto traga, por exemplo, um encontro que nunca aconteceu entre Luiz Gonzaga e Lampião.

O musical também apresenta a cantora Larissa Luz (ex-vocalista do Ara Ketu) em sua estreia no teatro. Larissa, única mulher em cena, substituiu a também baiana Laila Garin, que deixou o elenco para protagonizar Elis - A Musical.

"João tem a virtude de conseguir contar a história de maneira muito criativa. Não é um musical burocrático, certinho. Os atores se revezam no papel de Luiz e de outros personagens, É para rir e se emocionar", afirma Larissa, que já tinha feito aulas de teatro na adolescência e mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas.

A artista considera que a preparação para o musical foi um desafio. "Tinha costume de cantar como Larissa. Como interpreto vários personagens, tenho que mudar de voz. No teatro a gente pode usar a ferramenta de diversas formas, isso para mim era meio novo", diz Larissa Luz, que recebeu a indicação de Melhor Atriz na Festa Internacional de Teatro de Angra 2013 (FITA).

