Musical Cinderella chega ao TCA em megaprodução

"Este espetáculo vai agradar às crianças e aos adultos. Além de cenário em 3D, a peça traz 180 figurinos e vários efeitos visuais e de iluminação, utilizados em cenas de levitação e ilusionismo. Só para se ter uma ideia, trouxemos duas carretas com 35 toneladas de equipamentos".

A afirmação é do diretor e produtor italiano Billy Bond, sobre o musical Cinderella, que está em turnê pelo país. Em Salvador, as apresentações acontecem na sala principal do Teatro Castro Alves, sábado, às 15h30 e às 18h30, e domingo, às 10h30 e às 15h30.



Baseado na obra homônima dos Irmãos Grimm, a montagem, que tem cinco trocas de cenário, abriga 50 profissionais, entre eles, 27 atores e 23 técnicos.

Cheiros

De acordo com Billy, há 20 anos radicado em São Paulo, o espetáculo tem ainda recursos de gelo seco e equipamentos que fazem a plateia sentir cheiros, a exemplo de capim molhado de chuva.



O encenador destaca que a plateia terá a sensação de estar dentro do espetáculo, o chamado recurso 4D.



Billy, que já apresentou o espetáculo na Argentina e no Chile, afirma que depois de Salvador a montagem segue para Belo Horizonte, Recife e Natal. "Não paramos", diz.

Romantismo

"Os adolescentes também vão se encantar com as cenas românticas, com a valsa, o castelo e a carruagem", diz Billy, que mantém a Black Red Produções há 10 anos.

Com experiência em montar clássicos, Billy Bond já levou ao palco A Bela e a Fera, Peter Pan, Pinnocchio, Mágico de Oz e Branca de Neve.



A trama do conto infantil traz no elenco Vanessa Ruiz, como Cinderella, Edipo Uilian, como o Príncipe, e Paula Canterini, como a Fada Madrinha.

Sapatinho



O conto infantil conta a história de Cinderella, filha de um comerciante rico. Depois que seu pai morreu, Cinderela, então, passa a viver com sua madrasta malvada, junto de suas duas filhas, que tinham inveja da sua beleza.



Sua vida de sofrimento muda quando vai, escondido da madrasta, a um baile e se enamora de um belo príncipe, que também gosta dela.



No musical, não falta a perda do sapatinho de cristal, a fada madrinha e os ratinhos ajudantes, seus únicos amigos na casa.



Billy diz que, embora o foco seja a criança, ele não abandona o adulto. "Eles também vão se surpreender com as cenas em que as trocas de roupas são feitas rapidamente e com a levitação". Além de dirigir, Billy assina a adaptação com Lilio Alonso.

