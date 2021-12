Musical 'Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz' estreia em Salvador

O musical "Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz" será apresentado aos soteropolitanos nos dias 23 e 24 de maio, no Teatro Castro Alves, no Campo Grande. A peça, que tem o ator Emílio Dantas no papel do cantor, aborda a trajetória intensa e breve do artista, incluindo sucessos como "Ideologia", "Bete Balanço" e "Codinome Beija-Flor".

Algumas canções que foram eternizadas por outros cantores também fazem parte do musical como "Malandragem" e "Poema", que foram cantadas por Cássia Eller e Ney Matogrosso, respectivamente.

O espetáculo foi escrito com base nas pesquisas e conversas do autor Aloísio Nunes com pessoas que foram próximas a Cazuza. A direção é assinada por João Fonseca.

O musical faz parte do Catálogo Brasileiro de Teatro, projeto da Fred Soares Produções. Os ingressos podem ser comprados no site www.compreingressos.com/catalogodeteatro, a partir da próxima sexta-feira, 24.

