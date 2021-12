Musical Branca de Neve e os 7 Anões chega a Salvador

O diretor italiano Billy Bond, de A Bela e a Fera, traz a Salvador o espetáculo musical Branca de Neve e os 7 Anões, baseado no livro dos Irmãos Grimm e inspirado nos musicais da Broadway. O musical fica em cartaz de 22 a 25 de novembro, no Teatro Castro Alves.

Branca de Neve e os 7 Anões utiliza recursos em 3D e técnicas de ilusionismo e levitação, com cenários controlados por computador. São 40 atores, 180 figurinos e o espetáculo já encantou quase 300 mil pessoas no Brasil e outros países da América do Sul.

adblock ativo